قزيط: الذهاب للاستفتاء الشعبي المباشر سيكون الخيار الأخير

الوطن| رصد

رجح عضو مجلس الدولة، بلقاسم قزيط، إمكانية احتضان العاصمة المصرية القاهرة لاجتماع لجنة المسار الدستوري في القريب العاجل، لحسم النقاط الخلافية بين البرلمان ومجلس الدولة في الوثيقة الدستورية.

وأكد قزيط أن الذهاب للاستفتاء الشعبي المباشر سيكون الخيار الأخير، حال عدم حدوث توافق حول المواد الخلافية، مشيرا إلى أن دعوة البرلمان لاستئناف اجتماعات المسار الدستوري تتوافق تماماً مع روح لقاء القاهرة بين رئيسي مجلس النواب والدولة في العاصمة المصرية مؤخراً.

ولفت قزيط إلى أن الثقة تعرضت “للشرخ” بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان والتي تحدث عن اتجاه المجلس لإنجاز التعديل الدستوري وأن التوافق مع مجلس الدولة لفظياً فقط تعديل دستوري وان التوافق لفظياً فقط.