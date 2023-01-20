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أعيان طرابلس للدبيبة: ادفع أموال احتفالات 17 فبراير إلى البلديات وليس للمهرجانات والفساد

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

طالب مجلس حكماء وأعيان طرابلس رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بوقف فساد الاحتفالات بذكرى 17 فبراير.

وقال المجلس في بيان: “نطالب الدبيبة بأن تكون الاحتفالات شعبية عفوية وعدم جعلها مهرجانا غنائيا وبابا للفساد كما حدث في السنة الماضية”.

وأضاف البيان: “وعدتم بإعلام الشعب عن المبالغ التي صرفت في العام الماضي وكيف صرفت وإلى الآن لم نسمع بما وعدتم به”.

وتابع البيان: “إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات للرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة”.

واستكمل البيان: “الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب ومن حقه ويجب أن تُصرف بما لا يخالف الدين”، مردفا: “نبرأ إلى الله من هذا العبث والإسراف الذي يمثل وجه فساد لا يرتضيه الدين”.

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عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الحدث

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