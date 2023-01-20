أعيان طرابلس للدبيبة: ادفع أموال احتفالات 17 فبراير إلى البلديات وليس للمهرجانات والفساد

طالب مجلس حكماء وأعيان طرابلس رئيس الحكومة المنتهية عبد الحميد الدبيبة بوقف فساد الاحتفالات بذكرى 17 فبراير.

وقال المجلس في بيان: “نطالب الدبيبة بأن تكون الاحتفالات شعبية عفوية وعدم جعلها مهرجانا غنائيا وبابا للفساد كما حدث في السنة الماضية”.

وأضاف البيان: “وعدتم بإعلام الشعب عن المبالغ التي صرفت في العام الماضي وكيف صرفت وإلى الآن لم نسمع بما وعدتم به”.

وتابع البيان: “إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات للرفع من معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة”.

واستكمل البيان: “الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب ومن حقه ويجب أن تُصرف بما لا يخالف الدين”، مردفا: “نبرأ إلى الله من هذا العبث والإسراف الذي يمثل وجه فساد لا يرتضيه الدين”.