متحدث باسم الخارجية الأمريكية: نراجع المعلومات بشأن الليبيين المتورطين في “لوكربي”

رفض المحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، نفي جهود بلاده لاستلام مزيد من الليبيين ومحاكمتهم بشأن قضية “لوكربي”، قائلا: “ليس لدينا ما نعلن عنه حاليا، ونراجع وزارة العدل لمزيد من المعلومات حول القضية”.

وردّ برايس في تصريحات نشرتها قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر، على سبب تكثيف زيارات المسؤولين الأمريكان إلى ليبيا، قائلا: “نتواصل مع القادة الليبيين للتأكيد على الحاجة إلى الوحدة السياسية والاتفاق على مسار لإجراء الانتخابات دون مزيد من التأخير”.

وأضاف المتحدث الأمريكي: “نؤيد بقوة دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للقاء القادة الليبيين للانتهاء بسرعة من الإجراءات الضرورية لإجراء الانتخابات، وسنستمر في الوقوف إلى جانب الشعب الليبي وهو يكمل الثورة الديمقراطية التي بدأها منذ أكثر من عقد”.

وتابع برايس بأن واشنطن تعتقد أن القادة الليبيين مسؤولون عن حل المأزق السياسي الحالي واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا، مردفا: “رسالتنا واضحة وقائمة على الرغبات المعلنة للشعب الليبي في رؤية اتفاق سياسي يؤدي إلى الاستقرار والوحدة وتقديم الخدمات ومسار قابل للتطبيق نحو انتخابات ذات مصداقية.