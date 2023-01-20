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إجازة الأحد في طرابلس الكبرى لتخفيف الازدحام أثناء عقد مؤتمر وزراء الخارجية العرب

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

العنوان

أعلنت حكومة الوحدة أن يوم الأحد القادم إجازة بالجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق بلديات طرابلس الكبرى.

وأوضحت الحكومة، أن الإجازة تأتي تجنبًا للازدحام وعرقلة حركة سير الوفود المشاركة في مؤتمر وزراء الخارجية العرب، الذي سيعقد الأحد.

وأشارت الحكومة، إلى أنه يراعى في ذلك المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية.

ويعقد، مجلس وزراء الخارجية العرب، الأحد، اجتماعًا تشاوريًا في العاصمة طرابلس. ومن المتوقع أن يبحث المؤتمر، الأول منذ انعقاد القمة العربية الأخيرة في الجزائر، عدد من الملفات المرتبطة بالمنطقة العربية، بما في ذلك الأزمة الليبية.


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صحيفة العنوان الليبية

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