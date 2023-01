بخاري: على دول الاتحاد الإفريقي إيجاد حلول مستدامة للأزمة التي تمر بها ليبيا

ليبيا- طالب الرئيس النيجيري محمد بخاري دول الاتحاد الافريقي بإيجاد حلول مستدامة للأزمة التي تمر بها ليبيا.

ووفقًا لمتابعات صحيفة المرصد، جاءت مطالبة بخاري في كلمته خلال مشاركته في أعمال النسخة الـ3 من المؤتمر الإفريقي لتعزيز السلم التي أقيمت في العاصمة الموريتانية نواكشوط يومي الـ17 والـ18 من يناير الجاري.

وأعرب “بخاري” عن أمله في أن يتولى الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال إعادة تركيز الاهتمام خلال القمة المقبلة على إيجاد حلول مستدامة لأزمة ليبيا.

