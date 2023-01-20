ليبيا.. وصول شحنة تطعيمات أطفال وأدوية السكري إلى سرت

استقبلت مدينة سرت في ليبيا، شحنة من التطعيمات الإجبارية الخاصة بالأطفال حديثي الولادة وحتى عمر عام ونصف العام، وكذلك أدوية الإنسولين لعلاج مرضى السكري.

وقال مساعد مدير الخدمات الصحية ببلدية سرت، مدير مكتب الرعاية الصحية الأولية، الدكتور محمد إدريس، في تصريحات صحفية له، إن الشحنة الطبية مقدمة من جهاز الإمداد الطبي، وتكفي لأكثر من شهر ونصف الشهر.

وأضاف إدريس أن جميع تطعيمات الأطفال حديثي الولادة متوفرة حاليا بالمراكز والوحدات الصحية بالمدينة وضواحيها، مشيرا إلى أن حقن الإنسولين يجرى توزيعها بمكتب الرعاية الصحية الأولية عيادة السكر، ووفق كشوف العيادة.

يذكر أن أعداد مرضى السكري شهدت زيادة خلال العام الجاري، حيت يصل العدد الإجمالي إلى أكثر من ثمانية آلاف مريض.

ومنتصف الأسبوع الجاري، افتتح مستشفى ابن سينا التعليمي بسرت عيادة طبية مجهزة للغدد الصماء والسكري، لتقديم الخدمات الطبية للمرضى بقسم الباطنة.