رئيس الحكومة يبحث مع وزير الثروة البحرية استحداث مرافئ وموانئ حديثة بساحل المنطقة الشرقية

اجتمع اليوم الخميس، رئيس الحكومة فتحي باشاغا، مع وزير الثروة البحرية علي بن يونس، بديوان رئاسة الوزراء في مدينة سرت.

حسبما أفاد المكتب الإعلامي للحكومة، اطلع رئيس الوزراء على أعمال وزارة الثروة البحرية لسنة 2022، وبحث آلية تحسين عمل الموانئ والمرافئ البحرية المستخدمة في الصيد البحري، وطرق دعم الصيادين وتذليل العراقيل التي تواجههم.

استعرض وزير الثروة البحرية نتائج زيارته لمرفأ سرت الأيام الماضية، ومشروع استحداث مرافئ وموانئ حديثة بساحل المنطقة الشرقية، وافتتاح مكاتب تابعة للوزارة في المناطق الساحلية؛ لتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.