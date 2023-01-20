الشعاب: إجازة الأحد القادم دعاية رخيصة للاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية العرب

استنكر عضو مجلس النواب بلخير الشعاب، قرار رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة بمنح بلديات طرابلس إجازة الأحد القادم بمناسبة اجتماع تحضيري لعدد من وزراء الخارجية العرب.

وقال الشعاب في تغريدة عبر “تويتر”: “حتى القذافي ما دارها”، مضيفا: “يوم الأحد القادم عطلة بسبب اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب”.

وتابع: “هذا الاجتماع تحضيري ولو كان اجتماع الوزراء أنفسهم نبوا أسبوعا عطلة، ما علينا، قالوا العطلة على خاطر الزحمة في الشوارع، والزحمة من أرتال سيارتكم والتي أغلقوا بها الشوارع من تاجوراء إلى جنزور”، معتبرا ذلك دعاية رخيصة للحدث.