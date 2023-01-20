توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للتعدين و سي ان سي للهندسة الدولية الصينية ببنغازي

وقعت، الخميس، بمدينة بنغازي، مذكرة تفاهم بين المؤسسة الوطنية للتعدين وشركة سي ان سي للهندسة الدولية المحدودة الصينية بحضور وزير الصناعة والمعادن بالحكومة الليبية امحمد السعيدي، و مدير عام المؤسسة محمد عصر.

واتفق الطرفان على اعتبار الشركة الصينية مستثمر ومطور ومساند للخدمات الاستشارية و التمويلية في قطاع التعدين والمناجم في ليبيا، وأن تكون شريك محتمل بطريق الإدارة أو التشغيل او المساهمة في بعض المشروعات بمناطق الخامات والمحاجر.

كما نصت المذكرة على الاستفادة من خبرة شركة سي ان سي في توظيف الخامات المحلية ورأس المال البشري الليبي وربط الأسواق والمصادر والمنتجات الليبية بالأسواق العالمية.

وأكدت المذكرة على أهمية نقل التجارب الناجحة وتوطين التقنيات الحديثة في مجالات التعدين والتنقيب إضافة لبرامج التنمية الاجتماعية والتأهيل ورفع الكفاءة.