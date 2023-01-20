رئيس اللجنة الإفريقية للمصالحة الليبية: الحديث عن العلم والنشيد مبالغ فيه

اعتبر محمد الحسن لبات، رئيس اللجنة الإفريقية للمصالحة الليبية، أن تعيين إفريقي لتولي إدارة بعثة الأمم المتحدة بليبيا أمر مشجع.

وقال لبات، في مقابلة مع قناة الجزيرة القطرية:” لا يمكن التوصل لصيغ سياسية لحل الأزمة الليبية دون مصالحة وطنية” .

ولفت رئيس اللجنة الإفريقية للمصالحة الليبية، إلى أن الحديث عن مسائل خلافية في ‎ليبيا مثل العلم والنشيد مبالغ فيه.

وتابع:” لا يمكن التوصل لصيغ سياسية تحل الأزمات دون تحقيق مصالحة وطنية” .

‏وأشار رئيس اللجنة الإفريقية للمصالحة الليبية، إلى أن المصالحة الوطنية في ‎ليبيا مركزية من أجل حل الأزمة.

ورفض رئيس اللجنة الإفريقية الحلول العسكرية للمشكلات الإفريقية الإقصاء، مؤكداً ضرورة حل مشكلات إفريقيا بجهود إفريقية.

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