باشاآغا يتابع التواصل مع المركزي لرصد قيمة الميزانية وتنظيم بنود الصرف

ليبيا – عقد رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاآغا اجتماعًا مع اللجنة الحكومية المشكلة بقرار مجلس وزراء رقم 2 لسنة 2023 برئاسة علي القطراني.

بيان صحفي صدر عن حكومة الاستقرار اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد أن اللجنة المشكلة لغرض التواصل مع المصرف المركزي ومناقشة إجراءات الميزانية العامة لسنة 2023.

وأضاف البيان: إن باشاآغا اطلع على مستجدات أعمال اللجنة وكافة الملاحظات والتعليقات حول الميزانية المقترحة من مجلس وزراء حكومة الاستقرار ومدى التواصل مع المصرف المركزي لرصد قيمتها وتنظيم بنود الصرف.

