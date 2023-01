تمكنت إدارة إنفاذ القانون التابعة للإدارة العامة للعمليات الأمنية من القبض على المتورطين في حادثة تخريب صمام نقل المياه بمنطقة فم ملغه بمدينة ترهونة.

ووفقا لصفحة المديرية فإن المتورطين قاما بتكسير صمام ناقل المياه الواقع بخط ترهونة – أبوزيان ما تسبب في إهدار المياه.

هذا و أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة إعادة تدفق المياه بمعدلاتها الطبيعية في خط ترهونة – أبوزيان بعد إجراء عملية الصيانة والتشغيل.

المصدر: الإدارة العامة للعمليات الأمنية + جهاز النهر الصناعي

The post بعد تسببهما في نقص معدلات المياه.. القبض على المتورطين في تكسير صمام المياه appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار