الطقس في ليبيا.. رياح نشطة وأجواء باردة على أغلب المناطق

يتوقع خبراء الطقس بالمركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء باردة على أغلب المناطق، اليوم الجمعة، مع رياح نشطة على مناطق الشمال.

في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر مساء اليوم مع احتمال سقوط أمطار متفرقة على بعض مناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 17 و11 درجة.

أما في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات، تتكاثر السحب من حين إلى آخر على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، ودرجات الحرارة القصو تتراوح على أغلب المناطق بين 12 و17 درجة.

وفي الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 14 و18 درجة، وتسجل زيادة تدريجية بداية من يوم الغد.

أما في السرير- تازربو- الكفرة، السماء صافية إلى قليلة السحب، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح على أغلب المناطق بين 19 و22 درجة.