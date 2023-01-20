الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل تؤكد أنها لن تصدّ أو تبعد أي مهاجرين .. والعكس “محظور”

الوطن| رصد

أكّد مدير الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، هانز ليجتنز، أن طاقم الوكالة لن يصد المهاجرين، ويبعدهم قسرياً، وفقاً للأطر القانونية، معتبراً أن إجراءات الإبعاد القسري التي ينفذها بعض عملاء فرونتكس “ليست قانونية ومحظورة”.

وقال إنه من الضروري استعادة الثقة في وكالة فرونتكس، وتجديد طريقة عملها وتحقيق نتائج ملموسة، لافتاً إلى مبادئ إدارة الوكالة من حيث المسؤولية، والحقوق الأساسية، والشفافية.

وكان رئيس القسم الثالث لخطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ الإيطالية، الأدميرال جوزيبي أوليشينو، أشار إلى وصول 105 آلاف مهاجر إلى إيطاليا عبر البحر، في 2022، منهم 53 ألفاً من ليبيا، حيث تنشط سفن المنظمات غير الحكومية على خط برقة- لامبيدوزا، وقد أنقذت أكثر من 11 ألفا شخصاً، 34% منهم غادروا من غرب ليبيا.

وحسب المسؤول الإيطالي فإن هناك خطي تدفقات من ليبيا، هما منطقة طرابلس التي انطلق من سواحلها 33 ألفا ومنطقة برقة 20 ألفا.