البركي: المشري لن يخرج من عباءة الإرهاب والمليشيات وتركيا

استنكرت الدكتورة ريم البركي، الباحثة المتخصصة في قضايا الأمن والهجرة، عودة رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري للتحالف مع رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة.

ونشرت البركي في تغريدة عبر “تويتر”، صورة من جلسة الصلح بين عبد الحميد الدبيبة وخالد المشري، برعاية رئيس المخابرات التركية، والتي حضرها نائب رئيس المجلس الرئاسي عبد الله اللافي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير.

وعلقت البركي قائلة: “الصورة هذه علقوها على باب بيّت كل من يؤمن أن «ذيل الكلب ممكن يتعِدّل»، وأن «البحر يروب»، وأن خالد المشري يخرج من عباءة الإرهاب والمليشيات وتركيا”.