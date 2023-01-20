ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ طرابلس |

20 January, 2023

أمرت النيابة العامة، بحبس المدير السابق لإدارة المتابعة وسلفه، بتهمة اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة .

وقال مكتب النائب العام إن واقعة الاختلاس المنسوبة إلى الأشخاص المخولين بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة ؛ فأظْهَرَ تحقيق الواقع – الذي انطوى عليه بلاغ الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات – اتجاه إرادة

وترتيباً على قيام الأدلة الكافية قِبل المتهمين ؛ رأى المحقق الأمر بحبسهما احتياطياً على ذمة القضية.