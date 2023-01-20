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شركة البريقة تعلق على ارتفاع سعر الوقود في غات ووصول سعر اللتر إلى 20 دينارًا

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكدت شركة البريقة لتسويق النفطط والغاز تزويد شركات التوزيع بمخصصاتها اليومية، واصفةً الطاقة التخزينية بمستودع سبها النفطي  بـ “الممتازة”، وذلك ردًا على ارتفاع أسعار الوقود في غات ووصول سعر اللتر إلى 20 دينارًا.

الشركة أفادت في تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” بأن المحروقات تصل إلى مستودع سبها النفطي عبر مستودع مصراتة، موضحةً أن ارتفاع أسعار الوقود بالجنوب لا يتم عن طريق محطاتها الرسمية.

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صحيفة المرصد الليبية

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