ليبيا.. الانتهاء من صيانة خط نقل الطاقة بالجبل الأخضر

قالت الشركة العامة للكهرباء في ليبيا، إن إدارة صيانة شبكات الجهد المتوسط الجبل الأخضر وطبرق، انتهت اليوم من أعمال صيانة كاملة لخط نقل طاقة في الجبل الأخضر.

وأضافت شركة الكهرباء الليبية في بيانه لها، اليوم الجمعة، إن الإصلاحات تمت بخط «لقعرة- كمبوت» جهد «66 ك. ف» بطول 30 كيلومترا، مشيرة إلى أن هذه الصيانة هي الأولى منذ سنوات على الخط.

وأمس الخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء وصول سبع شحنات محملة بـ34 طردا تحتوي على قطع غيار ومعدات منها شحنتان لمحطة شمال بنغازي وخمس شحنات لمحطة كهرباء الخمس الغازية.

وقالت الشركة عبر صفحتها، إن الشحنات التي وصلت عبر مطار معيتيقة الدولي وميناء طرابلس البحري تأتي في إطار مساعيها لاستكمال أعمال العمرات الجسيمة للوحدات الغازية الأولى بمحطة كهرباء الخمس والثانية والخامسة بمحطة كهرباء شمال بنعازي للدورة المزدوجة.