زيدان: للمشير حفتر حظوظ كبيرة في الانتخابات الرئاسية

الوطن| رصد

قال الباحث السياسي، فرج زيدان، إن واشنطن تسعى لإعطاء الزخم إلى المسارين السياسي والعسكري الليبي، من خلال الضغط على مجلسي النواب ومجلس الدولة.، مشيراً إلى أنها ترى أن لدى المشير خليفة حفتر حظوظاً كبيرة في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف زيدان إن “التنسيق بين القيادة العامة للقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر مع القيادة المركزية لا سيما في الأفريكوم، يمتد لفترة طويلة جدًا” مشيرًا إلى أن عمليات التنسيق هي على مستوى مساعدة الولايات المتحدة الأميركية في التدريب وتبادل المعلومات الاستخباراتية حول التنظيمات الإرهابية.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف فقط في الشأن العسكري والاستخباراتي، بل إن واشنطن جعلت من الملف الليبي أكثر أهمية من ذي قبل، باعتبار أن هناك تحديات تفرضها الآن الأوضاع المتعلقة بأمن الطاقة العالمي في ظل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية الممتدة لفترة طويلة، ورغبة الولايات المتحدة الأميركية في أن تكون ليبيا مهمة جدًا في مسألة تأمين الطاقة على المستوى العالمي، من خلال زيادة الإنتاج من النفط والغاز.