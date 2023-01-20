القائد السابق للناتو: تركيا وفرت لنا القدرة القتالية في ليبيا وأفغانستان

دعا القائد السابق للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، جيمس ستافريديس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التوقف عن تعطيل انضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو”، استعدادا لتوسيع محور مواجهة روسيا بريًا.

ورفض ستافريديس في ظل تعنت أردوغان، اللجوء إلى خيار تفاضل أعضاء الناتو بين تركيا والسويد وفنلندا، مشيرا إلى أهمية وجود الدول الثلاث في الحلف نفسه.

وذكّر بدور كل دولة من الدولة الثلاث، فتركيا قامت بتوفير القدرة القتالية للتدخل في ليبيا عام 2011، بعد رفض ذلك من حلفاء أمريكا الرئيسيين بالناتو، وكانوا يستجيبون ويوفرون كل المطلوب منهم، لافتا إلى أهمية المقاتلات السويدية التي استخدمت في الهجوم على ليبيا، ودور فنلندا المستقبلي كميدان حرب برية ضد روسيا.

وفي مقاله التحليلي بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية، يقول الأدميرال المتقاعد في البحرية الأمريكية: “لقد وصلنا إلى واحدة من أهم اللحظات في تاريخ منظمة حلف شمال الأطلسي الممتد لسبعة عقود: السويد وفنلندا تستعدان للانضمام إلى الحلف، تمامًا مع وصول الحرب الروسية على أوكرانيا إلى ذكراها السنوية الأولى، ومع ذلك، فإن تركيا – وحدها من بين جميع الأعضاء – تعمل على إبطاء هذه الفرصة الحيوية لجلب ستوكهولم وهلسنكي على متن المركب. حان الوقت لوقف هذه المناورة في العرقلة أحادية الجانب والقول ببساطة “نعم”.

وتابع: “التحفظ التركي، بقيادة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، هو هدية لمجرم حرب شنيع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وفي عام 2009، عندما أصبحت القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسي، لم تكن لندن أول عاصمة زرتها، على الرغم من أن المملكة المتحدة كانت هي أقوى داعم لجهودنا الجماعية في أفغانستان بخلاف الولايات المتحدة. كما أنني لم أختر الذهاب إلى باريس أو برلين أو روما أو مدريد – ولا حتى أثينا، على الرغم من أصولي اليونانية الأمريكية. المكان الأول الذي ذهبت إليه كان أنقرة، تركيا. أردت التعرف على كل ما فعله الأتراك لحلف الناتو قبل وبعد سقوط الاتحاد السوفيتي”.

وأضاف: “قدم الأتراك القوات والطائرات والسفن لكل مهمة من مهام حلف الناتو لسنوات – في أفغانستان، وقوات حفظ السلام في البلقان، ومكافحة القرصنة، والأمن السيبراني وما إلى ذلك، وتحت قيادتي، قاموا بتوفير القدرة القتالية للتدخل في ليبيا عام 2011، وهو أمر اختار الحلفاء الرئيسيون الآخرون تجنبه. في كل مرة كنت أطلب شيئًا، كانوا يستجيبوا ويوفروا المطلوب، ولقد أصبحت صديقًا جيدًا لرئيس الاركان التركي الاسبق إلكر باشبوغ ووزير الخارجية (ورئيس الوزراء لاحقًا) أحمد داود أوغلو. التقيت بالجنرال خلوصي أكار، الذي يشغل الآن منصب وزير دفاع تركيا، وقمت بجولة في القواعد التركية العديدة التي تدعم مهمات حلف الناتو. وقد التقيت بأردوغان، الذي كان حينها رئيساً للوزراء، عدة مرات. لقد أدهشني بصفته شخصاً عنيدًا للغاية، مصممًا على متابعة أي مسار عمل شعر أنه المناسب لأمته”.

واستكمل: طتتخذ تركيا هذا الموقف غير المجدي حيال ما تعتبره دعم دول الشمال الإسكندنافية للجماعات الإرهابية بين الأقلية الكردية في تركيا، ولا سيما رفض هذه الدول تسليم العشرات من الأكراد المطلوبين من قبل الحكومة التركية. أستطيع تفهم ذلك، ويجب أن تكون حكومات الدول الثلاث في تشاور وثيق للتأكد من عدم قيام أي عضو من أعضاء التحالف بفعل يخل بالأمن الداخلي لعضو آخر. لكن السويد على وجه الخصوص قدمت بالفعل العديد والعديد من التنازلات لتركيا خلال عملية التوسع، والتحدي الأكبر للتحالف ليس الإرهاب: إنه الغزو غير المعقول لأوكرانيا من قبل روسيا. يواصل الرئيس الروسي بوتين إلقاء ظلاله على إستونيا العضو في حلف الناتو، والتي تضم عددًا كبيرًا من السكان من أصول روسية. لقد تحدث مرارًا وتكرارًا عن “خياراته النووية”، ساعيًا إلى تخويف أوروبا بشكل عام وحلف شمال الأطلسي بشكل خاص، وهذا ما دفع الدولتين المشهورتين (السويد وفنلندا) بالحياد إلى التقدم بطلب للحصول على عضوية الناتو. كلاهما حارب ضد روسيا على مدى قرون طويلة. كما ظل كلاهما (على الأقل من الناحية الفنية) على الهامش خلال الحرب الباردة، عندما هددت دكتاتورية سوفياتية وحشية العالم الحر. إن اختيارهما الآن للتخلي عن حيادهما يجب أن يعطي فكرة عن مدى جدية تعاملهما مع تهديد بوتين للنظام العالمي”.

وتابع: “السويد لديها جيش عالي التقنية وتنتج الجيل الخامس من مقاتلات “ساب غريبن”، والتي سررت لوجودها في عملياتنا في ليبيا. يمكن للفنلنديين، الذين يبلغ تعدادهم خمسة ملايين نسمة فقط، وضع مئات الآلاف من القوات القتالية البرية المدربة جيدًا والمجهزة تجهيزًا كاملاً في الميدان في غضون أسابيع. نحن نريدهم في فريقنا، وفي وقت ما قريبًا، سيبدأ بعض أعضاء الناتو في التساؤل، “إذا كان الاختيار بين السويد / فنلندا وتركيا، فربما يتعين علينا النظر في خياراتنا.” سيكون هذا خطأ. تفتخر تركيا بأنها تمتلك ثاني أكبر جيش في حلف الناتو، ولديها منشآت مهمة بما في ذلك قاعدة إنجرليك الجوية، وتستضيف القيادة الشاملة للحرب البرية لحلف الناتو في مدينة إزمير، ويحتاج حلف الناتو إلى تركيا لمواصلة كونها عضوًا نشطًا وإيجابيًا. كما يحتاج الحلف أيضًا إلى إضافة فنلندا والسويد. لا أحد يريد أن يختار بينهم. الأمر متروك للرئيس التركي أردوغان لضمان عدم حدوث ذلك”.