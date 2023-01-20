البيوضي: فضيحة جديدة لحكومة الدبيبة

اتهم سليمان البيوضي، المرشح الرئاسي، حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بعدم القدرة على تأمين المشاركي في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب، واصفا ذلك بـ«الفضيحة».

وقال البيوضي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” عطلة بسبب عدم قدرة الحكومة على تأمين ضيوفها في المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب، هو فضيحة جديدة لحكومة الوهم والعار، والمتضرر الأول هو الطلاب من لديهم امتحانات في هذا التوقيت”، متابعا:” السؤال: كم وزير خارجية عربي سيحضر؟”

وأوضح البيوضي، أن الكارثة لو كان الضيوف الكبار من الوزراء كما حدث في ملتقى صناع المحتوى، ويحضر الاجتماع التحضيري وزراء خارجية تركيا والصومال وفلسطين”.