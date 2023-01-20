ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

20 January, 2023

أكدت شركة البريقة لتسويق النفطط والغاز تزويد شركات التوزيع بمخصصاتها اليومية، واصفةً الطاقة التخزينية بمستودع سبها النفطي بـ “الممتازة”، وذلك ردًا على ارتفاع أسعار الوقود في غات ووصول سعر اللتر إلى 20 دينارًا.

وقالت الشرك إن المحروقات تصل إلى مستودع سبها النفطي عبر مستودع مصراتة، موضحةً أن ارتفاع أسعار الوقود بالجنوب لا يتم عن طريق محطاتها الرسمية.