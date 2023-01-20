الإمداد الطبي يوزع شحنة من أغذية الحساسية

العنوان-طرابلس

أعلن جهاز الإمداد الطبي البدء في توزيع أغذية الحساسية على فروعه وذلك تحت إشراف ومتابعة نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، ورئيس لجنة إدارة الجهاز عبدالعزيز الشمام.

وأكد أمين مخازن الأدوية العامة والأغذية، الخميس، البدء في تسليم شحنات الأغذية التي وردت للمخازن خلال الأيام الماضية بعد معايرتها من قبل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية.

وتسلمت فروع الوسطى وفزان وسبها والمنطقة الشرقية مخصصاتها من أغذية الحساسية، ومن المقرر أن توزعها على المستشفيات الواقعة في نطاقها.

في حين تتسلم فروع المنطقة الغربية مخصصاتها يوم الأحد المقبل ومن ضمنها مستشفيات طرابلس الخضراء العام والجامعي طرابلس والجلاء.