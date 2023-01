أوغلو: زيارة رئيس جهاز المخابرات التركية جاءت لتوجيه رسالة قوية إلى مصر والولايات المتحدة

ليبيا – أكد المحلل السياسي التركي فراس أوغلو أن زيارة رئيس جهاز المخابرات التركية هاكان فيدان جاءت لتوجيه رسالة قوية للدول المنافسة لتركيا في ليبيا، وعلى رأسها مصر والولايات المتحدة.

أوغلو، وفي حديث لموقع “الجزيرة .نت” ذكر أن بين واشنطن وأنقرة بعض الخلافات في عدة ملفات بينها الملف الليبي، لذا وجب التأكيد على استمرار الحضور التركي في ليبيا حفاظًا على مصالح الطرفين، وإن كانت السلطات التركية تتعامل مع الحكومة الحالية على أنها مؤقتة وتسعى إلى حل دائم من خلال انتخابات برلمانية ورئاسية، ومن دونها ستستمر الأزمة القائمة منذ سنوات بين الفرقاء الليبيين.

ورأى أوغلو أن التواصل التركي مع مجلسي النواب والدولة جاء ليؤكد أن أنقرة على مسافة واحدة من الجميع وأنها مع الحل الليبي، فرغم انشغال السلطات التركية بقضايا الداخل وعلى رأسها الانتخابات القريبة فإن الملف الليبي يشكل أهمية كبرى لها.

