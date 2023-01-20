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ديوان المحاسبة الليبي يوقع اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية

تم النشر منذُ 14 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة الشاهد الليبية

وقع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبانية، إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعني بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذ الاتفاقية.

ووفقا لبيان صادر عن ديوان المحاسبة الليبي، تتضمن الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي إضافة إلى التحول الرقمي، وتأتي امتدادا للمشاورات التي أجراها الطرفان خلال المؤتمر 24 لمنظمة الإنكوساي، في الفترة من 9-11 نوفمبر في البرازيل،.

وحضر مراسم التوقيع سفير ليبيا لدى إسبانيا وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية. وشهدت المراسم تقديم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا تناول خطته لتطوير الأداء.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الشاهد الليبية

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