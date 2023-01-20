ديوان المحاسبة يوقع اتفاقية تعاون مع محكمة الحسابات الإسبانية

أخبار ليبيا 24

وقع رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اتفاقية تعاون مع رئيسة محكمة الحسابات الإسبانية، إنريكيتا تشيكانوا خافيغا، واتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يعني بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذ الاتفاقية.

وبحسب بيان الديوان الخميس، تتضمن الاتفاقية تطوير العمل الرقابي في عدة مجالات أهمها التدريب والاستشارات وتبادل الخبرات، وإعداد أدلة العمل الرقابي إضافة إلى التحول الرقمي، وتأتي امتدادا للمشاورات التي أجراها الطرفان خلال المؤتمر 24 لمنظمة “الإنكوساي” في الفترة من 9-11 نوفمبر في البرازيل.

وحضر مراسم التوقيع سفير ليبيا لدى إسبانيا وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية الإسبانية.

وشهدت المراسم تقديم ديوان المحاسبة عرضا مرئيا تناول خطته لتطوير الأداء، وما تم تنفيذه من هذه الخطة، حيث أشادت رئيس المحكمة بهذه الجهود، واتفق الجانبان في نهاية الاجتماع على تفعيل هذه الاتفاقية في أسرع وقت من خلال تشكيل فريق عمل مشترك يعنى بتحديد مجالات العمل وترتيب الإجراءات للشروع في تنفيذها.