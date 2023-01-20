الدبيبة يستعد لاجتماع «وزراء الخارجية العرب» بتعطيل العمل في طرابلس

دخل الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس على أجندة المناكفات السياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بينما جدد خالد المشري رئيس مجلس الدولة دعوته للتوافق مع مجلس النواب لحسم الأزمة السياسية في البلاد.

وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، يوم الأحد القادم إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد «المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب».

وقال الدبيبة وفقاً لنص قرار أصدره مساء أول من أمس إنه يستهدف «تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها».

وبحث اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس «الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية»، وكشف بيان حكومي عن «تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام».

في المقابل، استغربت «حكومة الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزارة خارجيتها الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس برئاسة حكومة الدبيبة «منتهية الولاية والشرعية»، واعتبرت في بيان أن «الاجتماع مخالف لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة العربية ينص على تكليف أمانتها العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحيات ترؤس الجلسة، بالإضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب».

ودعت حكومة باشاغا «الجامعة العربية» و«وزراء الخارجية العرب» إلى «انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي، والأخذ بالاعتبار شرعية حكومة باشاغا وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158».

وأعلن الدبيبة أنه تلقى تكريماً من وفد «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز»، الذي التقاه مساء أول من أمس تقديراً لـ«جهوده المبذولة لاستقرار ودعم القطاع النفطي والاهتمام بالعاملين».

ونقل في بيان وزعه مكتب الدبيبة عن الوفد اعتباره أن «حكومة الوحدة هي الوحيدة التي اهتمت بهذا القطاع والعاملين به، وإطلاق خطة طموح لتطوير جميع الشركات بهدف استقرار زيادة الإنتاج، والإفراج عن مرتبات العاملين الذين يعملون بالحقول النفطية منذ ما يزيد على 7 سنوات دون الحصول على حقوقهم، والبالغ عددهم 9200 عامل».

واعتبر الدبيبة أن «ما تقوم به الحكومة هو إعطاء الحقوق لأهلها، وهو واجب وطني لا بد من القيام به».

وكان الدبيبة قد بحث باعتباره أيضاً وزير الدفاع مع وفد رفيع المستوى من مالطا يقوده وزير دفاعها بايرون كاميليري ورئيس مخابراتها أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصلية عامة لها ببنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة.

وفي سياق آخر، قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة إن «علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار، وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك».

واعتبر في إشارة إلى المساعدات التي قدمتها حكومته مؤخراً إلى تونس، أن التضامن في مثل هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة، لافتاً إلى أن «توظيف الأمر سياسياً من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين».

من جهته، استبق مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى؛ الاحتفال بمناسبة حلول الذكرى الـ12 للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بمطالبة حكومة الوحدة بعدم صرف الأموال الطائلة لاحتفالات 17 فبراير (شباط) وتنظيم مهرجانات الرقـص والغناء والفساد، وتوفير الأموال لرفع معاناة المواطنين.

ودعا بيان للمجلس بأن تكون الاحتفالات بهذه المناسبة شعبية عفوية وعدم جعلها مهرجاناً غنائياً وباباً للفساد كما حدث العام الماضي، وأضاف: «إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات لرفع معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة».

كما اعتبر أن الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب ومن حقه – ويجب – أن تُصرف بما لا يخالف الدين.

بدوره، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة العثور مساء أول أمس على أكثر من عشرة ألغام زُرعت مسبقاً في الحرب عام 2019، كانت مجهزة للتفجير، بعد بلاغٍ من أحد المواطنين عن أجسام مشبوهةٍ وجدها بمزرعته بمنطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة طرابلس التي شهدت انتشار عناصر اللواء لوقف الاشتباكات التي اندلعت بين ميليشيات الردع ولواء 111 مجحفل بسبب خلاف على عقد لصيانة المطار الدولي القديم للعاصمة طرابلس.

من جهة أخرى، استغل خالد المشري رئيس مجلس الدولة اجتماعه مساء أول أمس بطرابلس مع وفد من «نقابة المحامين» للإعراب عن دعمه لأي جهود «تفضي إلى مزيد من التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد». مشيراً في بيان إلى أن «الاجتماع ناقش سبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين المجلسين لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت».

https://twitter.com/USEmbassyLibya/status/1616122524294692894

إلى ذلك أعرب «ليزلي أوردمان» القائم بأعمال السفارة الأميركية عقب اجتماعه مع بعض شباب مدينة بنغازي بشرق البلاد عن إعجابه بما وصفه بـ«المساهمة الفاعلة» للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة وخريجي برامج التبادل الثقافي الذين يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني كل يوم».

وقال في بيان عبر تويتر إن اللقاء منحه «ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا»، لافتاً إلى أنه «بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معاً لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع».