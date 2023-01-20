مصطفى الفيتوري: بوعجيلة سيكون ضحية فوضى الدفاع عنه

حذر الكاتب الصحفي مصطفى الفيتوري من عواقب فوضى الدفاع عن أبوعجيلة مسعود الذي سلمته حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية لمحاكمته بقضية لوكربي.

وقال الفيتوري في تغريدة عبر “تويتر”: “للأسف الشديد ما يجري حاليا في ترتيبات الدفاع عن المخطوف أبوعجيلة مسعود لا يسر ولا يطمئن إليه”.

وأضاف أن “الضحية لهذه الفوضى هو المتهم نفسه”، وأن “براءته ربما تكون أسهل مما يتصور الكثيرين ولكن طريقة الوصول إليها في هذه الفوضى تجعلها صعبة المنال”، مردفا: “أقول هذا بثقة العارف وفي قلبه مرارة، وا أسفاه”.

يشار إلى أن حكومة الدبيبة سلمت المريمي إلى واشنطن على خلفية القضية المقفلة بقرارات رئاسية أمريكية منذ 2008، دون أي اتفاقية لتسليم المطلوبين بين أمريكا وليبيا.