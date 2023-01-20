تركيب محطة مجرورة داخل محطة كهرباء القره بوللي

العنوان-طرابلس

أعلنت شركة الكهرباء، اليوم الجمعة، تواصل العمل بوتيرة عالية على تجهيز مشروع تركيب محطة مجرورة داخل محطة القره بوللي غربي طرابلس.

ويأتي في إطار سعي مجلس إدارة الشركة نحو الإسراع في استكمال مشروعات الطاقة لحل ومعالجة كافة المختنقات التي تعاني منها بعض المناطق.

وأشارت الشركة إلى أن تركيب محطة مجرورة داخل محطة القره بوللي يهدف إلى تحسين الجهد واستقرار الشبكة بالمنطقة، لافتة إلى تم الانتهاء من تركيب محول جهد 220 / 30 سعة 100 ميجا فولت أمبير جديد بالمحطة وتجميع ملحقاته بالكامل.

وقالت الشركة أنه جاري حاليًا العمل على تعبئة زيت المحول وتركيب أسلاك الوقاية الخاصة به، حيث تمت كافة الأعمال بجهود الفنيين والمهندسين التابعين لإدارة التركيبات بالإدارة العامة لنقل الطاقة.