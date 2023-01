الدبيبة: لا بد من فتح المجال الجوي بين مطار بنينا وفاليتا الدوليين

ليبيا- التقى رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الدفاع فيها عبد الحميد الدبيبة بوزير الدفاع والأمن الوطني والإصلاحات والمساواة المالطي “بارون كاميليري”.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أكد تدارس الجانبين نتائج اجتماعات الوفد المالطي مع وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال ورئاسة أركان المجلس الرئاسي واعتماد كافة مخرجاتها.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، والتعجيل بافتتاح قنصلية عامة لها في مدينة بنغازي وفتح المجال الجوي بين مطاري بنينا وفاليتا الدوليين بعد فتحه في العاصمة طرابلس ومدينة مصراتة.

