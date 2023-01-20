ستافريديس يدعو أردوغان للتوقف عن تعطيل انضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو”

الوطن|رصد

دعا القائد السابق للقيادة العليا لحلف شمال الأطلسي جيمس ستافريديس، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى التوقف عن تعطيل انضمام فنلندا والسويد إلى “الناتو”، استعدادًا لتوسيع محور مواجهة روسيا بريًا.

ورفض ستافريديس في ظل تعنت أردوغان، اللجوء إلى خيار تفاضل أعضاء الناتو بين تركيا والسويد وفنلندا، مشيرًا إلى أهمية وجود الدول الثلاث في الحلف نفسه.

وذكّر القائد السابق في الناتو بدور كل دولة من الدولة الثلاث، فتركيا قامت بتوفير القدرة القتالية للتدخل في ليبيا عام 2011، بعد رفض ذلك من حلفاء أمريكا الرئيسيين بالناتو، وكانوا يستجيبون ويوفرون كل المطلوب منهم، لافتًا إلى أهمية المقاتلات السويدية التي استخدمت في الهجوم على ليبيا، ودور فنلندا المستقبلي كميدان حرب برية ضد روسيا.