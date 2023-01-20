تكسير إحدى صمامات نقل مياه النهر الصناعي بمنطقة فم ملغة الواقعة بين ترهونة ومسلاتة

أخبار ليبيا 24

أقدم أشخاص على تكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة لجهاز النهر الصناعي في منطقة “فم ملغة” الواقعة بين ترهونة ومسلاتة، وفق ما ذكرت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وذكرت الوزارة، أن دوريات إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، توجهت رفقة دوريات جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي الخميس إلى منطقة “فم ملغة” بعد ورد بلاغ مفاده قيام أشخاص خارجين عن القانون بتكسير إحدى صمامات نقل المياه التابعة للجهاز.

وأضافت، أنه تمت صيانة الصمام من قبل مهندسي جهاز النهر الصناعي بالتعاون مع أعضاء الدوريات وتمت السيطرة على تسريبات المياه. وأكد الوزارة، أنها اتخذت كافة الاجراءات القانونية حيال الواقعة.

من جانبها أكدت إدارة إنفاذ القانون بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، القبض على الضالعين في هذا العمل التخريبي، وقد تم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية وسيتم إحالتهم إلى مكتب النائب العام.