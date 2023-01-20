ماما سليمان: إعادة توزيع المناصب السيادية بشكل عادل يراعي الجغرافيا ضرورة

أكد عضو المجلس الاستشاري ماما سليمان أن “كلمة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في إفتاح جلسة المجلس مخيبة للأمال وتجر المجلسين إلى دائرة الفشل”.

واعتبر سليمان في تصريح صحفي أن “المراد من كلامه هو ردة فعل من مجلس الدولة لعدم إحالة أسماء المترشحين للمناصب السيادية، ليختار البرلمان أحد هذه الأسماء وعلى رأسها منصب المحافظ والرقبة الإدارية”.

ولفت سليمان إلى أن “ما تم التوافق عليه بين المجلسين في بوزنيقة، هو تقاسم للمناصب بشكل جهوي بغيض، وكان على رئيسي مجلسي النواب والدولة أن يلتزموا بمخرجات بوزنيقة”.

وقال إنه “تم سحب أحد المناصب المحسوبة للجنوب لصالح المنطقة الغربية في مخالفة صريحة لما تم التوافق عليه”، مشيرا أي أن “تشبت رئيس مجلس النواب بهذا التوزيع كان سببا لموافقة مجلس الدولة عليه للوصول إلى حل ينهي هذه المرحلة”.

وشدد عضو مجلس الدولة على “ضرورة إعادة توزيع المناصب السيادية المتبقية بشكل عادل يراعي البعد الجغرافي”.