الشحومي: الدولة فقدت السيطرة ولا تستطيع فرض أسعار معينة.. وهناك مشاكل عميقة في الاقتصاد

ليبيا – أكد الخبير الاقتصادي سليمان الشحومي أن هناك نقصًا محليًا في توفير الأعلاف، وبالتالي فتكلفة توريدها من الخارج تضاف على أسعار اللحوم.

الشحومي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أشار إلى أن المنتج المحلي في المكون الغذائي الليبي أصبح ضعيفًا، وحتى إن كان موجودًا فهو يعتمد كثيرًا على المواد الخام الخارجية المكلفة.

وأوضح أن تكلفة التوريد من الخارج تنعكس على ارتفاع الأسعار الداخلية، خصوصًا أن سعر الصرف يعتبر مرتفعًا مقارنة بفترات سابقة.

ونبه إلى أن الدولة فقدت السيطرة ولا تستطيع فرض أسعار معينة؛ لأن المسألة في النهاية متعلقة بتكلفة التوريد والتكاليف الأخرى المحلية قليلة مقارنة بالخارجية المكلفة بالدولار.

ولفت النظر إلى أن الدولة تحاول عمل نوع من المراقبة، ولكنها ليست فعالة وكافية وهناك مشاكل عميقة في الاقتصاد.

الشحومي خلص إلى أن قضية الدعم لم يتم وضع إطار واضح لها؛ لمساعدة الناس الفقيرة التي لا تستطيع مواجهة هذه الأسعار بتوفير إطار مناسب يمكنهم من تحمل هذه الأعباء الإضافية.

