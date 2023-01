بتهمة اختلاس وإساءة استعمال السلطة.. حبس مدير سابق في متابعة الجمارك وسلفه

أمر النائب العام بحبس مدير سابق لإدارة المتابعة في مصلحة الجمارك وسلفه، داخل مصلحة الجمارك، وذلك بتهمة الفساد، حسبما أفاد مكتبه.

وأوضح مكتب النائب العام، خلال بيان، أن التحقيقات أثبتت تعمد المتهمين اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي بعد تسلمهما من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال بالمصلحة، وفق البيان.

وبحسب المكتب، أمر المحقق، بناء على “قيام الأدلة”، بحبس المتهمَين احتياطيا على ذمة التحقيق، طبق قوله.

المصدر: مكتب النائب العام

