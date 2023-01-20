ليبيا.. مركز الامتحانات يوضح تفاصيل النظام التكميلي للثانوية العامة

أوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات السيد مسعود، تفاصيل الإذن الصادر من مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية لِوزارة التّربية والتّعليم، باعتماد نظام تكمِيلي لطلاب الثانوية العامة لدفعة 2021 – 2022 (مواليد 2004).

وقال مسعود، في بيان مصور، إن قرَار رئِيس مَجلس الوزرَاء رقم 25 لِسنة 2023 هو اسثناء منح طلبة الثانوية العامة بالقسمين العلمي والأدبي والديني بإعادة الامتحان إذا ما استنفد فرص الرسوب في الدورين الأول والثاني.

وأشار إلى أن وزير التربية التعليم سيحدد عدد المواد التي سيمتحن فيها الطلاب بين مادتين أو ثلاث مواد.

وأوضح مُدير عام المركز الوَطني للامتحانات أن هذا الاستثناء سبق أن جرى تطبيقه بين العامين 2008 و2020 وفق قرار صادر عن اللجنة الشعبية العامة سابقاً.

ونوه إلى أن الطلاب سيؤدون الامتحانات النهائية فقط ويمكنهم الاستفادة من أعمال السنة التي حصلوا عليها خلال العام الدراسي.

ولفت إلى أن هذا الاستثناء يخص هذه الدفعة فقط، متمنياً من الطلاب المشمولين بهذا الاستثناء الاجتهاد والاستفادة منه.