دون إعلان موعدها الجديد.. مراقبة التعليم بطرابلس المركز ترحل جدول امتحانات الأحد المقبل

الوطن|رصد

أعلنت الحكومة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، يوم الأحد المقبل إجازة بالجهات العامة وما في حكمها ببلديات طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

وجاء ذلك القرار تجنبًا للازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، مراعيةً في قرارها المرافق ذات الخدمات الإنسانية والأمنية، مؤكدةً أن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وفيما يخص الامتحانات، أكدت مراقبة التربية والتعليم بطرابلس المركز أن الجداول ستبقى كما هي عليه، ويرحل جدول يوم الأحد فقط، وسيتم التبليغ بالموعد بعد عقد اجتماع اللجنة لتنسيق ومراعاة وضع الجداول السابقة.