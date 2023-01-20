وزيري العمل والتأهيل والخدمة المدنية يبحثان عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخدمة المدنية محمود أبو نعامة في مكتبه بديوان وزارة الخدمة المدنية بمدينة بنغازي وزير العمل والتأهيل عبدالله الشارف.

كما بحث الأطراف عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك بين وزارتي الخدمة المدنية والعمل والتأهيل.

كما تناول اللقاء، بحث أحداث الملتقى الثالث لعام 2023م لمديري ما يسمى بمكاتب الخدمة المدنية المنحلة والفاقدة للشرعية، وكذلك مدراء مكاتب وزارة العمل والتأهيل بالمناطق مع رئيس الحكومة منتهية الولاية القانونية ووزير العمل والخدمة المدنية بالحكومة منتهية الولاية وتم الاتفاق على أهم الخطوات المزمع اتخاذها حيال المخالفين لتعليمات الوزارتين بهذا الخصوص.