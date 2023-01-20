طرابلس تستعد لاجتماع “وزراء الخارجية العرب

العنوان-طرابلس

تستعد طرابلس لاحتضان الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب، وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية، يوم الأحد القادم إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

وقال الدبيبة وفقاً لنص قرار أصدره مساء أول من أمس إنه يستهدف تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها.

وبحث اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية.

وكشف بيان حكومي عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام.

وتزين شارع الشط في طرابلس بأعلام الدول العربية ترحيبا بالوفود العربية استعدادا لقمة الأحد.