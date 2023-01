قزيط: الثقة بين البرلمان والدولة تعرضت للشرخ بسبب تصريحات صالح

ليبيا – رجح عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط إمكانية احتضان العاصمة المصرية القاهرة لاجتماع لجنة المسار الدستوري في القريب العاجل لحسم النقاط الخلافية بين البرلمان ومجلس الدولة في الوثيقة الدستورية، مؤكدًا أن الذهاب للاستفتاء الشعبي المباشر سيكون الخيار الأخير حال عدم حدوث توافق حول المواد الخلافية.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الاتحاد” أشار إلى أن دعوة البرلمان لاستئناف اجتماعات المسار الدستوري تتوافق تمامًا مع روح لقاء القاهرة بين رئيسي مجلس النواب والدولة في العاصمة المصرية مؤخرًا.

ولفت إلى أن الثقة تعرضت لـ “الشرخ” بسبب التصريحات الأخيرة لرئيس البرلمان والتي تحدث عن اتجاه المجلس لإنجاز التعديل الدستوري وأن التوافق مع مجلس الدولة لفظياً فقط.

قزيط ختم: “مجلس الدولة لا يمكنه أن ينجز شيئًا إلا بالشراكة مع البرلمان.. أعتقد أن روحية التوافق ستكون لها الكلمة العليا مرجحًا احتضان القاهرة للاجتماعات”.

