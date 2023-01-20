المجلس الأطلسي: يجب إشراك المبعوثين الدوليين في المفاوضات الليبية

قال مدير مبادرة شمال أفريقيا التابعة للمجلس الأطلسي كريم ميرزان، إنه من الضروري عقد المفاوضات والحوار بشأن ليبيا في مسار واحد مع إشراك جميع المبعوثين الدوليين، معتبراً أن الموقف الإيطالي يمضي على الطريق الصحيح.

ووفقاً لموقع ديكود 39 الإيطالي، رأى ميرزان أن الموقف الإيطالي صائب في مطالبة الأمم المتحدة بتولي زمام العملية، وهو أمر ليس سهلاً.

وبحسب تصريحات وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني خلال زيارته العاصمة التركية أنقرة الأسبوع الماضي، ترى روما أن الاستقرار في ليبيا أمر حاسم لاستقرار منطقة المتوسط ​​بأكملها، وكذلك الجناح الجنوبي لحلف شمال الأطلسي.

وبدأ وزير الخارجية الإيطالي جولات خارجية، تخللتها مباحثات بشأن الملف الليبي، الذي يكتسب لدى الجانب الإيطالي أهمية سواء على المستوى السياسي أو لأهمية وقف تدفقات الهجرة، وخطر زعزعة الاستقرار.

والأربعاء، تحدث وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني عن وئام بين بلاده وتونس بشأن القضية الليبية، وذلك على هامش زيارة أجراها رفقة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي إلى تونس.

وأجرى الوزيران الإيطاليان محادثات مع الرئيس قيس سعيد ووزير الخارجية عثمان الجرندي ووزير الداخلية توفيق شرف الدين.