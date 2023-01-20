مراقب الاقتصاد في البيضاء لـ “ليبيا الحدث”: أسعار الاعلاف ليست بحجة قوية لزيادة أسعار اللحوم المبالغ فيها

قال مراقب الاقتصاد في مدينة البيضاء أحمد سحيب أن أسعار الاعلاف انخفضت إلى ما يقارب 175 دينار للقنطار الواحد فيما كان سعرها قبل أربعة أشهر قرابة 220 دينار وهو ما يتناقض مع السعر المرتفع الحالي للحوم.

وارجع سحيب، في تصريحات خاصة لـ “ليبيا الحدث” أن هذا الارتفاع إلى أسباب أخرى مؤكداً ان “أسعار الاعلاف ليست بحجة قوية لهذه الزيادة المبالغ فيها”.

وقال سحيب أن “مراقبة الاقتصاد تعمل على التنسيق مع الحكومة لفتح باب استيراد المواشي واللحوم من الخارج”، مطالباً بضرورة دعم تجار المواشي بالأعلاف والأدوية وغيرها من المستلزمات من الدولة.

وأوضح أن مراقبة الاقتصاد باشرت الاجتماعات وستتواصل مع الحكومة بخصوص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء.