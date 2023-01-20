وزير عمل الدبيبة: لدينا مبادرة لإصلاح الجهاز الإداري للدولة 

عقد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة “علي العابد الرضا ” اجتماع بحضور مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” واعضاء اللجنة المشكلة من الوزارت الخدمة المدنية ، والتربية والتعليم ، والعمل والتاهيل وعدد من المستشارين وذلك بقاعة الاجتماعات في ديوان الوزارة بطرابلس.

بحسب بيانه، ناقشت اللجنة ما توصلت اليه من نتائج حول المتعلقة بقطاع التعليم (الاحتياط العام ) وكيفية تطبيق بعض المعايير والتوصيات والنتائج في مبادرة الإصلاح الوظيفي للجهاز الاداري؛ وخلص الاجتماع الي استمرار انعقاد اللجنة على أن تعقد اجتماع اخر على المستوي الوزاري .