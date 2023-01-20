ناجي مختار: من المتوقع إجراء الإنتخابات هذا العام

قال النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة ناجي مختار، اليوم الجمعة، إنّ المادتين اللتين لم يتم الفصل فيهما بعد من قبل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة تتعلقان بترشح العسكريين ومزدوجي الجنسية في الانتخابات القادمة.

وتوقع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى، في تصريحات إعلامية، أن تُنجز القاعدة الدستورية في شهر فبراير هذا العام وتُحال إلى اللجنة المكلفة بإصدرارالقوانين مما يجعل إجراء الانتخابات هذا العام أمرا ممكنا.

ويرى ناجي مختار أن لا حاجة لجهود ما يعرف بالمصالحة الوطنية التي يقوم بها المجلس الرئاسي إذ لا توجد مشاكل أو خلل داخل النسيج الاجتماعي الليبي وأنّ “المجلس الرئاسي لا يقود عملا حقيقيا بقدر ما يطلق مصطلحات لا تتطابق مع الواقع الليبي” وفق تعبيره.

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