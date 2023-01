عليبة: الأزمة الليبية تحولت إلى صراع مراكز القوى حيث يبحث كل طرف عن تعظيم مكتسباته

ليبيا – قال رئيس وحدة التسلح في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة إن الملف الليبي يشهد تحركات كثيرة، لكن تبقى النتائج أقل من مستوى هذه التحركات، مضيفًا أنه على رغم هذه التحركات فإن الأطراف ما زالت غير قادرة على حسم الملفات العالقة.

عليبة وفي تصريحات خاصة لموقع “اندبندنت عربية”، رأى أن الأزمة الليبية تحولت إلى صراع مراكز القوى ويبحث كل طرف عن تعظيم مكتسباته، مما يعني غياب الإرادة السياسية الحقيقية للوصول إلى حل نهائي، متابعًا: “الجميع لم يتمكن بعد من الوصول إلى نقطة ربما تشكل انفراجة حقيقية، فطوال الوقت تطرح الحلول والعراقيل في آن واحد لنصل إلى محطة الجمود، وكل تقدم في إحدى النقاط العالقة يقابل بمحاولة طرح جديدة في دوامة تعكس مدى تعقد الأزمة”.

واستطرد عليبة: “في الفترة الأخيرة، كان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح صرح في شأن وضع مجلس الدولة بمسار العملية السياسية مستقبلًا، بأنه سيكون مجلسًا استشاريًا، على رغم أن هذه النقطة تم حلها في السابق بين الأطراف الليبية وفق تصريحات سابقة لخالد المشري، أكد فيها أن مجلس الدولة سيتحول إلى مجلس شورى مقره بنغازي في الشرق، على أن يتم انتخابه بنظام القائمة، الأمر الذي يعكس في النهاية تحول الملفات الليبية إلى دوامة مفتوحة طوال الوقت على احتمالات الرجوع إلى نقطة الصفر”.

