حكومة باشاغا تستغرب الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في ليبيا برئاسة حكومة الوحدة

استغربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب في طرابلس يوم 22 يناير الجاري برئاسة حكومة الوحدة “المنتهية الولاية والشرعية”.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إن هذا مخالفاً لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة ينص على تكليف الأمانة العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحية ترأس الجلسة المشار إليها، إضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب.

وأعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد دبيبة، الأحد المقبل، إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب.

وقال دبيبة في قرار الأربعاء الماضي، إنه يستهدف تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها.

وبحث اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية.

وكشف بيان حكومي عن تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام.