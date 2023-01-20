الدغاري: مبادرة النواب ستعطي فرصة لقيام دولة موحدة

أشاد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري، بالمبادرة التي اطلقها 48 نائبًا لمعالجة الانسداد السياسي، قائلا إنها ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام دولة موحدة في كافة مؤسساتها.

وأضاف الدغاري في تصريح صحفي أن هذه المبادرة تسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، من دون التلاعب بمشروع الدستور والقوانين.

ولفت الدغاري إلى أن المبادرة تضع حدًا للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة التي تغذي حالة اللا استقرار والفوضى والفساد، وتمنع الانتقال السلمي للسلطة، وقيام دولة الدستور والقانون.