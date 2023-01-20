العرّادي: كنت في قائمة الأسماء المتشابهة مع تونس وأشكر الدبيبة والمنقوش على إزالتها

وجه عضو ملتقة الحوار السياسي، القيادي الإخواني “عبدالرزاق العرادي“، الشكر إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة على دوره في إزالة اسمه في قوائم الأسماء المتشابهة مع تونس، على حد قوله.

ونشر العرادي تغريدة عبر “تويتر”، قال فيها: “أختلف سياسيا مع حكومة الوحدة الوطنية وهذا لا يمنع أن أتقدم بجزيل الشكر إلى رئيسها ووزير خارجيتها نجلاء المنقوش على معالجة قضية الأسماء المتشابهة مع دولة تونس (اسمي كان من ضمنهم)، وعلى محاولتهم معالجة ملف رجال الأعمال الليبيين الذين أخفوا قسرا سنة 2014 في الإمارات.

وأضاف: “اختلافي السياسي مبني على كونها لا تملك أي أساس لإنهاء المراحل الانتقالية وأن ولايتها قد انتهت، ومع ذلك ستظل حتى الآن أفضل حكومة حلحلت العديد من المختنقات وأنجزت العديد من المشاريع ولكن لا يجب إهمال حديث الناس عن الفساد المستشري، ودليل ذلك أن يد العدالة طالت عددا من مسؤوليها”.