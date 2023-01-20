أرخص أسعار البنزين: ليبيا في المرتبة الثانية عالميا

نشر موقع “غلوبال بترول برايس” قائمة بأسعار اللتر الواحد من بنزين أوكتان 95 في نحو 168 دولة العالم، حيث احتلت فنزويلا المرتبة الأولى بسعر بلغ 0.016 دولارا للتر الواحد.

وجاءت ليبيا ثانيا بـ0.031 دولارا للتر الواحد، تلتها إيران 0.053 وأنغولا رابعا 0.318 ومن ثم الجزائر 0.338 والكويت 0.344 ومصر 0.366.

وحل العراق في المرتبة 12 بنحو 0.513 تلته البحرين 0.531 وجاءت قطر في المرتبة 16 بـ 0.577 والسعودية في المركز 18 بسعر بلغ 0.620.

ويبلغ متوسط سعر البنزين حول العالم نحو 1.29 دولار أميركي لليتر الواحد لوقود أوكتان 95، لكن مع ذلك هناك فرق كبير في الأسعار بين دولة وأخرى لعدة أسباب.