“بعد اختلاس مئات الألاف من النقد الأجنبي”.. النائب العام يأمر بحبس مسؤلين سابقين بمصلحة الجمارك

الوطن|رصد

أظهر تحقيق الذي انطوى عليه بلاغ الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات اتجاه إرادة المدير السابق لإدارة المتابعة وسلفه، إلى تعمد اختلاس مئات الآلاف من النقد الأجنبي بعد تسلمها من القائمين على إدارة أعمال الاستدلال في المصلحة.

وجاء ذلك بعد أن استقصى نائب النيابة بمكتب النائب العام واقعات الاختلاس المنسوبة إلى الأشخاص المخولين بتسلم الأمانات والمضبوطات في المصلحة، حيث ترتب على قيام الأدلة الكافية على المتهمين، أمر من المحقق بحبسهما احتياطيًا على ذمة القضية.